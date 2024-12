Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 dicembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano con precedenti penali, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli. Centrale della droga in casa, scatta il sequestro: arrestato 52enne

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati in un servizio di controllo mirato in via delle Scuole Pie. Durante l’attività, i poliziotti hanno fermato e controllato due individui, uno dei quali è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale, del tipo “spinello”, contenente marijuana.

Insospettiti dalla situazione, gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti estendendo la perquisizione all’abitazione del 52enne. L’intuizione si è rivelata corretta: nel domicilio sono state rinvenute 10 buste contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 600 grammi, oltre a 30 kg di hashish suddivisi in 56 panetti e 50 involucri.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre l’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia. L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.