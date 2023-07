Tassista aggredito da centauro che procede contromano. L’uomo è stato soccorso e medicato con una frattura al naso. Per lui una prognosi di 30 giorni.

Napoli, centauro contromano spacca il naso a un tassista che glielo fa notare

Siamo in via Pasquale Scura, traversa di via Toledo, zona Quartieri Spagnoli. Venerdì mattina un tassista 62enne che procede con la propria auto in via Pasquale Scura incrocia un motociclista che procede speditamente contromano rischiando la collisione.

Dopo aver fatto notare al centauro la sua irregolarità il tassista viene picchiato violentemente dal giovane andato subito in escandescenza. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine interrompe il pestaggio mentre l’aggressore riesce a dileguarsi. Per la vittima naso rotto e 30 giorni di prognosi.

La denuncia

A denunciare l’accaduto il genero della vittima che ha contattato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Oramai la violenza in città è del tutto fuori controllo – ha commentato Borrelli – soprattutto quando si è alla guida. Basta un nonnulla per scatenare la furia dei prepotenti. E’ sconcertante l’irresponsabilità e l’arroganza con le quali alcuni criminali si mettono alla guida di auto e moto mettendo a repentaglio la loro vita e quella di chi ha la sventura di incontrarli. Al tassista e alla sua famiglia va la mia solidarietà. Resta fondamentale il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per prevenire questo tipo di episodi sempre più frequenti in città”.