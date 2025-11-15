Nuovo caso di presunte violenze su animali a Napoli. Un nuovo video — inviato al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli — documenterebbe un episodio avvenuto nelle strade attorno all’aeroporto di Capodichino, regolarmente aperte al traffico.

Napoli, cavallo spronato a frustate e inseguito da scooter a Capodichino

Nel filmato si vede un cavallo lanciato al galoppo mentre viene seguito da alcuni scooter che, secondo l’autore della registrazione, suonerebbero il clacson con l’intento di intimorirlo. A bordo del calessino trainato dall’animale si nota anche un conducente che sprona la corsa e lo colpisce ripetutamente con una frusta.

Chi ha girato il video parla di pratiche riconducibili alle prove di velocità utilizzate per le presunte corse clandestine e cita il possibile coinvolgimento di persone legate a una stalla della zona del cimitero delle Fontanelle, indicata con il nome popolare “abbasc’ ’o priatorio”. Si tratta, al momento, di segnalazioni in attesa di verifiche.

Durissimo il commento del deputato Borrelli, che ha reso nota la vicenda: «Una violenza inaccettabile su questi poveri cavalli, costretti a correre terrorizzati dai clacson e colpiti ripetutamente dai loro guidatori. Ho inviato le immagini alle forze dell’ordine affinché vengano identificati tutti i protagonisti e si indaghi a fondo su un fenomeno che purtroppo torna periodicamente alla ribalta, quello delle corse clandestine. Il fatto che tutto avvenga in pieno giorno, su strade aperte al traffico, dimostra un’ulteriore irresponsabilità che mette a rischio anche la sicurezza stradale».