Paura sulla Tangenziale di Napoli. Un camion si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi, 16 dicembre, in direzione Fuorigrotta verso Corso Malta.

Napoli, camion si ribalta in Tangenziale: chilometri di auto in coda

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Non è chiaro come il mezzo pesante si sia rovesciato, fatto sta che ha bloccato due delle tre corsie disponibili.

A quanto pare non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Al momento si conoscono le condizioni del conducente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: decine di auto sono rimaste ferme sulla carreggiata va dal casello di Fuorigrotta a quello di Capodimonte.

Un altro, pericoloso, sinistro stradale è avvenuto stanotte, lungo la strada statale 268 a Somma Vesuviana. Un’auto al cui interno c’erano Salvatore Rinaldi, 19 anni, e la fidanzata Jasmir Limongello, 22 anni, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, colpendo frontalmente un furgone. I due giovani sarebbero morti sul colpo, rendendo vani i soccorsi e i tentativi di rianimazione del 118. Niente da fare neanche per Jasmir, la 22enne che viaggiava con lui. Miracolosamente illesi invece gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto.