Incidente sulla SS 268: addio a Salvatore Rinaldi. Morta anche ragazza di Secondigliano

Identificate le vittime del terribile incidente avvenuto questa notte sulla Statale Vesuviana SS 268, nel territorio di Somma Vesuviana. Si tratta di Salvatore Rinaldi, 19 anni, e della sua fidanzata, una coetanea originaria del quartiere Secondigliano di Napoli.

La dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Secondo una prima ricostruzione, Salvatore era alla guida della sua auto, insieme alla ragazza, quando avrebbe invaso la carreggiata opposta scontrandosi con un furgone proveniente dall’altra direzione. Lo schianto è stato tremendo. I due giovani sarebbero morti sul colpo, rendendo vani i soccorsi e i tentativi di rianimazione del 118. Niente da fare neanche per la ragazza. Miracolosamente illesi invece gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto. A riportare l’identità del conducente 19enne è stato il sito Laprovinciaonline.info.

Le reazioni

La notizia dell’ennesima tragedia che ha visto come teatro la statale SS 268 è stata accolta tra sgomento e incredulità da molti utenti. “Povero ragazzo. Il problema sono i genitori che non danno regole. Non si può guidare una macchina contromano”, commenta Livio. “Strada maledetta. Quanti giovani e non sono morti su quella terribile strada uno ogni 100 metri“, scrive un altro cittadino della zona. Tra i commentatori c’è chi parla di un passato criminale della vittima e di uno stile di vita non trasparente. Nulla, però, che abbia a che fare con la tragedia avvenuta su una delle arterie stradali più pericolose della provincia partenopea.

Foto: Laprovinciaonline.info