La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, rispettivamente di 28 e 44 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per il reato di rapina.

Napoli, calci e pugni per rubare un cellulare: presi due rapinatori

L’episodio si è verificato in corso Umberto I a Napoli, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da una vittima che aveva segnalato un’aggressione appena subita. L’uomo ha raccontato che, poco prima, i due soggetti lo avevano avvicinato e, dopo averlo colpito violentemente con calci e pugni, gli avevano sottratto il telefono cellulare.

Individuati i responsabili mentre tentavano di dileguarsi tra i vicoli del centro storico in direzione di Porta Nolana, gli agenti sono immediatamente intervenuti. Dopo un breve inseguimento e non poche difficoltà, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare i due fuggitivi, traendoli in arresto. I due uomini sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere dell’accusa di rapina.