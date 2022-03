Un filobus della linea 202 giunto in via Medina, all’altezza della trattoria, resta bloccato a causa di diverse auto parcheggiate in divieto di sosta sulla fermata. Un uomo, armato di coltello, si avvicina all’autista donna e la minaccia di sgozzarla con un coltello.

Napoli, bus si blocca in strada: uomo minaccia di sgozzare l’autista con un coltello

L’aggressione si è verificata stamattina, a pochi passi dalla Questura di Napoli. A denunciare l’episodio è il sindaco di base Usb: “Il filobus non riusciva a proseguire la corsa – spiega Adolfo Vallini, Usb Lavoro Privato – perché è agganciato ai cavi di alimentazione e quindi non poteva aggirare le macchine parcheggiate selvaggiamente”.

“L’aggressione – prosegue Vallini – è ancora più inspiegabile perché è arrivata da un uomo che a quanto si è appreso non era uno degli automobilisti in sosta vietata. L’aggressore si è adirato per motivi non chiari e ha aggredito la collega che ora è molto scossa. Chiediamo all’Anm di presentare denuncia su questa vicenda”.

“Questa mattina a Napoli – scrive l’Usb in una nota – è avvenuta l’ennesima aggressione ai danni di una autista donna dell’Anm, offesa e minacciata da un uomo armato di coltello. Il filobus della linea 202 giunto in via Medina, all’altezza della trattoria, ha dovuto arrestare la marcia a causa di diverse auto parcheggiate in divieto di sosta sulla fermata. Qui un uomo ha iniziato ad inveire contro l’autista insultandola e minacciandola di sgozzarla armato di coltello. Non contento ha tentato di accedere all’interno del mezzo, bloccato prontamente da alcune persone presenti sul posto”.

“È incettabile, oltre che vergognoso – conclude il sindacato di base – essere aggrediti durante il proprio turno di lavoro per futili motivi legati alla viabilità stradale o alla mancanza di civiltà di taluni soggetti dotati di eccessiva protervia. Gli autisti dei filobus, a differenza dei conducenti dei bus, non possono aggirare l’ostacolo, in quanto il percorso del mezzo è obbligato dalla presenza della rete aerea”.