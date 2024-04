Minaccia i poliziotti brandendo un fiasco di vino. Arrestato un 34enne extracomunitario irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di Polizia. Dovrà rispondere di lesione aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, brandisce fiasco di vino contro i poliziotti: arrestato 34enne

Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del Commissariato sono intervenuti in via Traccia a Poggioreale a Napoli per la segnalazione di una persona molesta. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione con un fiasco di vino tra le mani che, alla loro vista, ha dapprima minacciato gli operatori verbalmente per poi aggredirli fisicamente nel tentativo di eludere il controllo.

Dopo alcune difficoltà è stato bloccato e trovato in possesso anche di un coltello a serramanico. I poliziotti hanno altresì accertato che il balordo, poco prima, si era introdotto all’interno di un’attività commerciale, creando disturbo alla clientela. Il 34enne è stato arrestato.