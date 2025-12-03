Logoteleclubitalia

Napoli, borseggiatore in azione in via Toledo: maresciallo libero dal servizio lo arresta

Borseggia una turista ma finisce in manette. Arrestato un tunisino di 40 anni. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che stava passeggiando in via Toledo a Napoli con la famiglia.

Napoli, borseggiatore in azione in via Toledo: maresciallo libero dal servizio lo arresta

 

Tra i tanti turisti che affollano la via dello shopping c’è Imed Fahri, un 40enne di origini tunisine. Non è un visitatore, non è in escursione. Sta puntando il cappotto di una donna tedesca, distratta dalle vetrine dei negozi. Due volte infila la mano nella tasca del suo giubbino, la seconda riesce e sfilarle il cellulare.

Un maresciallo del nucleo operativo Vomero, libero dal servizio e con la famiglia, vede tutto. Si avvicina al 40enne e tenta di bloccarlo. Questi reagisce, colpisce il carabiniere a gomitate e poi fugge. Lascia andare la refurtiva e corre veloce. Il militare lo insegue e dopo alcune centinaia di metri, grazie al supporto di due agenti della polizia locale, riesce a fermarlo. In manette, Fahri è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto