Borseggia una turista ma finisce in manette. Arrestato un tunisino di 40 anni. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che stava passeggiando in via Toledo a Napoli con la famiglia.

Napoli, borseggiatore in azione in via Toledo: maresciallo libero dal servizio lo arresta

Tra i tanti turisti che affollano la via dello shopping c’è Imed Fahri, un 40enne di origini tunisine. Non è un visitatore, non è in escursione. Sta puntando il cappotto di una donna tedesca, distratta dalle vetrine dei negozi. Due volte infila la mano nella tasca del suo giubbino, la seconda riesce e sfilarle il cellulare.

Un maresciallo del nucleo operativo Vomero, libero dal servizio e con la famiglia, vede tutto. Si avvicina al 40enne e tenta di bloccarlo. Questi reagisce, colpisce il carabiniere a gomitate e poi fugge. Lascia andare la refurtiva e corre veloce. Il militare lo insegue e dopo alcune centinaia di metri, grazie al supporto di due agenti della polizia locale, riesce a fermarlo. In manette, Fahri è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.