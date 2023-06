Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, in pieno centro a Napoli. Una bomba è esplosa in via Trinità degli Spagnoli, poco dopo la mezzanotte.

Napoli, bomba esplode ai Quartieri Spagnoli: danneggiata un’auto

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare si tratterebbe di un ordigno artigianale. La deflagrazione ha danneggiato il paraurti e il parabrezza di una Toyota IQ lì parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro per i rilievi.

Il precedente

Un episodio analogo si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’ordigno era stato piazzato sotto un’automobile parcheggiata; l’esplosione, molto potente, ha provocato gravi danni anche a un edificio vicino. . Oltre ai militari, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per i controlli del caso, comprese le verifiche sull’edificio colpito.