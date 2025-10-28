Continua senza sosta l’azione della Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti a Napoli. I controlli straordinari predisposti dalla Questura hanno portato, nel pomeriggio di ieri, all’arresto di un 17enne napoletano già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Napoli, bloccato spacciatore minorenne: sequestrati droga e contanti

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di pattugliamento in piazza Bisignano, hanno notato il giovane mentre confabulava con un’altra persona. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di avvicinarlo e sottoporlo a controllo.

Dalla perquisizione è emerso che il 17enne era in possesso di 7 involucri trasparenti contenenti circa 20 grammi di hashish e 75 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato immediatamente tratto in arresto dagli agenti, che hanno così interrotto un episodio di traffico di droga nel quartiere, rafforzando i controlli sul territorio e la sicurezza dei cittadini.