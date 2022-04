Polizia e Carabinieri blindano il quartiere di Pianura. In queste ore è in corso una vasta operazione delle forze dell’ordine. Agenti di Polizia e militari dell’Arma stanno setacciando e controllando le palazzine di via Torricelli. Le operazioni sono seguite dall’alto anche da due elicotteri. Decine di residenti, infatti, stanno segnalando ciò che sta accadendo anche sui social. Le forze dell’ordine non solo hanno disposto posti di blocco in strada ma stanno effettuando perquisizioni in cantine, aree verdi e cabine dell’elettricità.

Napoli, blitz di Polizia e Carabinieri a Pianura

L’operazione potrebbe essere collegata ai fatti accaduti qualche giorni fa sempre in via Torricelli, a Pianura. Il pomeriggio scorso ignoti a bordo di uno scooter hanno fatto fuoco contro un uomo che era piedi.

Un agguato in piena regola, fortunatamente fallito. Secondo testimoni la vittima avrebbe risposto al fuoco dei sicari. Una donna sarebbe stata sfiorata da un proiettile. Una mancata vittima innocente di un pomeriggio di follia considerato l’orario, e ora sul grave episodio la polizia sta cercando di fare luce partendo da un dato: a terra non c’erano bossoli.