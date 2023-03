Cinque bar di altrettanti istituti scolastici sono stati chiusi al termine di ispezioni e controlli condotti dai carabinieri del Nas e da personale dell’Asl di Napoli. In alcuni dei casi sono stati individuati e chiusi per carenze sanitarie anche i laboratori da cui si rifornivano i bar delle scuole.

Napoli, blitz di Nas e Asl nelle scuole: chiusi 5 bar e laboratori

I militari del Nas hanno ispezionato il bar del Liceo Artistico, in piazza Santissimi Apostoli. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 50 chili di alimenti. Il responsabile è stato sanzionato per 4.500 euro totali: 1.000 per scarse condizioni igienico sanitarie, 2.000 per assenza del certificato HACCP e 1.500 per mancata tracciabilità degli alimenti. Sono state emesse 8 prescrizioni significative, 4 gravi e una diffida.

Sospeso anche il laboratorio annesso, dove sono stati sequestrati 200 chili di alimenti. Per l’attività sono state emesse 8 prescrizioni significative, una una diffida e una sanzione di mille euro per motivi igienici. I militari hanno controllato anche il punto vendita dello stesso laboratorio: sospensione dell’attività, con sequestro amministrativo di 65 chili di alimenti, sanzione da 6.500 euro per condizioni igienico-sanitarie e 4 prescrizioni significative.

Il personale dell’Asl ha controllato il bar dell’Istituto Serra, in Vico Trinità delle monache: sequestrati 10 chili di prodotti da forno e sanzione di 4.500 euro. É inoltre scattata una segnalazione penale per il rifiuto di fornire indicazioni sul laboratorio di fornitura e produzione.

Sanzionato per due mila euro il bar dell’Istituto Alberti del Vomero. Nei confronti del laboratorio correlato sono state emesse una sanzione per mille euro per scarse condizioni igieniche e una diffida per implementazione manuale HACCP.

Controllate le buvette dei licei Umberto I, in piazza Amendola, e del Mercalli, in via Andrea d’Isernia, nella zona di Chiaia. In entrambi i casi è stata rinvenuta merce priva di tracciabilità e pertanto sequestrata.

Sono stati individuati i due laboratori da cui si rifornivano i bar: si trovano nella zona dei Quartieri Spagnoli, sono stati chiusi perché privi di requisiti igienici e sono in corso accertamenti sulle licenze.