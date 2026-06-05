Acerra, blitz interforze: un arresto, sequestrate 5 tonnellate di tabacchi fuorilegge

Un arresto, cinque tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrate, oltre 270 persone identificate e decine di controlli sul territorio. È il bilancio della vasta operazione ad “alto impatto” condotta nella mattinata di ieri ad Acerra e nelle aree limitrofe dalle forze dell’ordine, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità e all’illegalità diffusa. Al servizio hanno preso parte agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e personale della Polizia Metropolitana di Napoli, con il supporto di unità cinofile e reparti specializzati.

Acerra, blitz interforze: un arresto

Nel corso delle attività sono state identificate 273 persone e controllati 171 veicoli. Gli operatori hanno inoltre contestato 29 violazioni al Codice della Strada, effettuato numerose perquisizioni e denunciato un soggetto trovato in possesso di 31 munizioni calibro 45 detenute illegalmente. Due persone sono state invece sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre sono stati sequestrati circa 20 grammi tra cocaina e hashish.

L’operazione ha però portato soprattutto a un importante risultato nel contrasto al contrabbando di tabacchi. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Acerra e dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai finanzieri del 2° Nucleo Operativo – Nucleo Mobile del Gruppo di Frattamaggiore, hanno arrestato un uomo di 63 anni.

Il sequestro

Durante una perquisizione effettuata presso i locali di una società con sede a Pomigliano d’Arco, gli investigatori hanno scoperto un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri custoditi in evasione d’accisa. Nel dettaglio, sono state rinvenute 12 pedane contenenti 500 casse da 10 chilogrammi ciascuna, per un totale di 5.000 chilogrammi di sigarette risultate nella disponibilità dell’uomo. Per il 63enne è scattato l’arresto con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre l’intero carico è stato posto sotto sequestro. L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari predisposto dalle forze dell’ordine sul territorio dell’area nord della provincia di Napoli, finalizzato al contrasto dei fenomeni criminali e al rafforzamento della sicurezza urbana.