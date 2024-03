Proseguono a Napoli le operazioni ad “alto impatto”. Stavolta, il blitz è in corso al quartiere Forcella dove, dalle prime ore del mattino, circa 200 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno eseguendo numerose perquisizioni.

Napoli, blitz interforze a Forcella: 200 operatori in campo

Identificati diversi soggetti, alcuni dei quali denunciati a vario titolo. Nel corso del servizio gli operatori hanno sequestrato oltre 35mila articoli con marchio CE contraffatto, un orologio di un noto marchio, diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, nonché 20.000 euro in contanti. Inoltre, alcune persone sono state sanzionate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre, invece, per violazione delle norme del Codice della Strada. Sono stati effettuati controlli di polizia amministrativa ad attività commerciali e pubblici esercizi.

Blitz a Castellammare di Stabia e Torre del Greco

L’ultima operazione risale a nemmeno una settimana fa tra Castellammare di Stabia e Torre del Greco. Qui le forze dell’ordine hanno sequestrato due pistole con proiettili, cartucce di vario calibro, oltre a droghe tra cui hashish, cocaina e marijuana; rinvenuto e sequestrato anche denaro contante. Il bilancio è stato di due arresti: uno per detenzione di armi e l’altro per detenzione di stupefacenti.