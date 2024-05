In giro sul lungomare di Napoli con una pistola carica. A finire nei guai un 17enne napoletano fermato dai carabinieri in piazza Vittoria durante un controllo di routine.

Napoli, fermato sul lungomare con una pistola carica nello scooter: nei guai un 17enne

Dopo gli accertamenti, il minorenne è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e concorso in ricettazione e portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Denunciato per concorso in ricettazione anche un 20enne di Marano che era alla guida del mezzo a due ruote. La pistola è finita sotto sequestro.

La scoperta dei carabinieri è avvenuta sabato pomeriggio. I militari del nucleo radiomobile di Napoli stavano osservando già da qualche istante due ragazzi in scooter. La targa del mezzo era polacca. Il passeggero aveva un borsello fasciato attorno alla maglia. Lo teneva schiacciato contro la schiena del compagno alla guida.

I carabinieri, dopo averli fermati, hanno scoperto che nella traccolta c’era una pistola calibro 9. I giovani non hanno saputo dare spiegazione in merito alla provenienza dell’Arma.