Proseguono le operazioni ad “alto impatto” a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata dove, dalle prime ore del mattino, circa 200 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno eseguendo numerose perquisizioni.

Blitz a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata: 200 operatori in campo

Intanto, questa notte, a Castellammare, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 20enne del posto, Antonio Russo. L’uomo – già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – è stato trovato in possesso di 30 grammi di droga tra marijuana e hashish già suddivise in dosi. Nelle tasche dell’uomo anche la somma di 1.400 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.