Sorpresi a spacciare droga, aggrediscono gli agenti ma vengono bloccati. La Polizia di Stato ha arrestato un 56enne ed un 52enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, ed una 36enne, anch’ella napoletana, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, tutti in concorso tra loro.

Napoli, blitz in un vicolo: sorpresi in casa con la droga aggrediscono gli agenti. Arrestati

Gli agenti del Commissariato Dante hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in vico Paradiso alla Salute, dove hanno sorpreso i tre che, avvedutisi della presenza degli agenti, hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri di sostanza stupefacente. A quel punto i poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati.

Inoltre, all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 38 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 2 monitor che riproducevano le immagini registrate da 2 microcamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna al fine di eludere i controlli. Per tali motivi, i tre pusher sono stati tratti in arresto dai poliziotti.