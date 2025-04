Controlli serrati della Guardia di Finanza di Napoli nei luoghi frequentati dai giovanissimi e monitorati anche attraverso i social. I militari del Comando Provinciale partenopeo hanno avviato un’attività di osservazione delle piattaforme più diffuse tra i ragazzi – come Facebook, Instagram e TikTok – diventate, oltre che luoghi di aggregazione virtuale, anche canali di promozione di fenomeni illeciti.

Napoli, blitz della Guardia di Finanza nei bar “social”: cannabis, superalcolici ai minori e slot illegali

Nel Centro Storico, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno posto sotto controllo un bar noto tra i giovani, che pubblicizzava apertamente sul proprio profilo Facebook la vendita di cannabis e drink. All’interno del locale, sono state sequestrate 40 dosi di cannabis sativa già confezionate per la vendita, oltre 3.000 cartine da fumo prive di autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gestore, inoltre, è stato trovato in possesso di una pistola a gas priva del tappo rosso, in grado di sparare pallini d’acciaio: un’arma impropria, ritenuta idonea ad offendere. È scattata la denuncia. Durante l’ispezione è stato anche individuato un lavoratore “in nero”.

A Secondigliano, invece, le stories di alcuni utenti che riprendevano video slot in funzione hanno condotto i finanzieri a un secondo bar. Qui sono stati sequestrati quattro apparecchi da intrattenimento privi di licenze e non collegati alla rete telematica dell’A.D.M. Il titolare rischia ora una sanzione fino a 6.000 euro per ciascun dispositivo.

Infine, nei Quartieri Spagnoli, il titolare di un pub è stato segnalato all’Autorità Prefettizia per aver promosso sui social la vendita incontrollata di superalcolici a prezzi stracciati, anche ai minorenni.