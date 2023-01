Blitz dell’Asl Napoli 1 Centro in pizzerie e ristoranti di Napoli. Nella serata di ieri, giovedì 12 gennaio, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro ha effettuato numerosi controlli a ristoranti e pizzerie che sorgono nella zona della Riviera di Chiaia e nella aree limitrofe.

Napoli, cibi pericolosi: chiusi due noti ristoranti a Chiaia

L’operazione del personale dell’Azienda sanitaria ha portato al sequestro di 108 chili di prodotti alimentari giudicati pericolosi, alla chiusura di due ristoranti e a numerose multe, per un ammontare complessivo di 16.500 euro.

In campo 37 addetti ai controlli: 3 veterinari, 14 medici, 20 tecnici della prevenzione. Nel complesso, sono state controllate 21 attività commerciali: 20 ristoranti e una pizzeria. Gli ispettori dell’Asl hanno elevato 116 prescrizioni, 5 diffide e operato 4 sequestri di cibo. Erogate inoltre 11 sanzioni amministrative, per un totale di 16.500 euro, mentre è stata disposta la chiusura completa di due ristoranti, oltre che di una linea di preparazione di cibo per celiaci. I controlli dell’Asl Napoli 1 Centro andranno avanti anche nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini.