Due distinti ritrovamenti di droga nel quartiere Barra, nella periferia orientale di Napoli, nell’ambito dei controlli della Polizia di Stato. Gli agenti hanno recuperato complessivamente circa 4 chili e mezzo di hashish, distribuiti in 45 involucri e nascosti in diversi punti di due edifici.

Il primo intervento è scattato in corso Sirena. Qui i poliziotti hanno scoperto 40 confezioni contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 4 chili. La seconda scoperta è arrivata invece in via Mastellone. Durante le verifiche, il fiuto del cane antidroga Evan ha consentito di individuare altri cinque involucri, per circa mezzo chilo di sostanza stupefacente. La droga era stata occultata all’interno di un tombino, nelle vicinanze di alcuni locali adibiti a cantina.

Al termine delle operazioni, tutto il materiale è stato sequestrato. L’attività si inserisce nei servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Napoli.