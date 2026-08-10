Tragedia a Baia Domizia, 17enne muore durante le vacanze con la famiglia

Una tragedia ha sconvolto Baia Domizia all’inizio della settimana di Ferragosto. Una ragazza di appena 17 anni è morta mentre si trovava in vacanza con la famiglia in un’abitazione di via Trimoletto, nella zona di Baia Felice. A scoprire quanto accaduto sarebbero stati i genitori e il fratello della giovane, che hanno immediatamente lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Baia Domizia, 17enne muore in casa: inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Nonostante i tentativi di soccorso, per la diciassettenne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. I carabinieri hanno svolto le verifiche necessarie ed escluso eventuali responsabilità riconducibili a terze persone.

La salma restituita alla famiglia

Terminati gli accertamenti, la salma della ragazza è stata restituita ai genitori e potrà fare rientro a Napoli, città di provenienza della famiglia. La tragedia si è consumata proprio nei giorni che precedono Ferragosto, quando Baia Domizia e l’intero litorale si riempiono di famiglie e turisti per le vacanze estive.