Napoli beffato nel finale a Roma è 1-1 ,  nel recupero sfuma l’allungo in vetta alla classifica

Una rete di Angelino nel recupero nega il successo (e la fuga) al Napoli che deve ‘accontentarsi’ di un pareggio. Parte bene il Napoli che al 19’ passa grazie a un bel pallonetto di Spinazzola. La Roma prova a reagire ma è poco concreta in attacco. Nella ripresa il Napoli si fa pericoloso con Lukaku, i giallorossi rispondono con un calcio di punizione di Paredes che finisce sul palo. La Roma spinge fino in fondo e trova il pari con un sinistro di Angelino che costringe il Napoli al pari che vede sfumare l’allungo sull’Inter, pari nel derby con il Milan.

Roma-Napoli 1-1

Primo tempo

Nel Napoli in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola, mentre Buongiorno recuperato solo per la panchina. Il tridente è il solito con Politano, Lukaku e Neres. Nella Roma formazione con tante novità, fuori Pellegrini, Dybala e Dovbyk, In attacco la coppia Soule e Shomurodov, in mezzo al campo preferito Pisilli con Cristante e Kone Primo tempo Gara equilibrata sin dai primi minuti, con il Napoli a fare la partita e la Roma attenta alla fase difensiva lasciando completamente il pallino del gioco al Napoli. Non pervengono grandi occasioni nei primi minuti I ragazzi di Conte premono sull’acceleratore, ma nella prima mezzora riescono a produrre solo un sinistro strozzato di Lukaku che finisce lontano dallo specchio e un destro centrale di McTominay che non impensierisce Svilar. I giallorossi tentano di sfruttare un paio di contropiedi, ma senza riuscire a pungere davvero e al 29′ è la capolista a sbloccarla: un lancio dalle retrovie di Juan Jesus coglie impreparata la difesa capitolina, Spinazzola anticipa Svilar in uscita e lo batte con un pallonetto morbido. Dopo il vantaggio il Napoli inserisce il pilota automatico e si mette in controllo, ma all’ultimo minuto della frazione deve ringraziare i riflessi di un grande Meret, che neutralizza il colpo di testa di N’Dicka e manda i suoi al riposo in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa la Roma prova ad alzare il baricentro, Ranieri cerca di garantire maggior spinta ai suoi con gli inserimenti di Saelemaekers, Dovbyk e Paredes. Proprio quest’ultimo fa sussultare l’Olimpico al 65′ con una punizione velenosa che scuote l’esterno della rete e poi di nuovo al 75′, sempre da calcio piazzato, centrando in pieno la base del palo. Nell’ultimo quarto d’ora il Napoli si abbassa molto, Conte opta di fatto per una difesa a oltranza del risultato, ma in pieno recupero arriva la beffa: un gran cross di Saelemaekers è raccolto dall’altra parte da Angelino, che incrocia con un bel sinistro al volo e mette a referto il definitivo 1-1.

Tabellino

Roma (4-3-3): Svilar; Rensch (35′ st Baldanzi), Mancini, N’Dicka, Angelino; Koné (11′ st Paredes), Cristante (19′ st Dovbyk), Pisilli; Soulé, Shomurodov (35′ st Dybala), El Shaarawy (10′ st Saelemaekers). Allenatore: Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (41′ st Raspadori), Lukaku (36′ st Simeone), Neres (31′ st Mazzocchi). Allenatore: Conte Arbitro: Fabbri Marcatori: 29′ Spinazzola (N), 45’+2′ st Angelino (R