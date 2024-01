Il Napoli ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la partita degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Barcellona, in programma il 21 febbraio 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona. A partire dalle ore 12:00 di giovedì 11 gennaio 2024, i tifosi avranno l’opportunità di acquistare i biglietti, seguendo un processo di vendita strutturato in tre fasi.

Napoli-Barcellona, disponibilità e prezzi dei biglietti

La prima fase, dedicata ai titolari di Abbonamento FULL 23/24 e Abbonamento ITALIA 23/24, consente a questi abbonati di confermare il proprio posto a prezzi vantaggiosi. Questo è un vantaggio significativo per i fedeli sostenitori del club, permettendo loro di assicurarsi i migliori posti a un costo inferiore rispetto al normale.

Segue la seconda fase, riservata ai possessori di Fidelity Card. Anche in questo caso, i detentori di questa tessera avranno la possibilità di accaparrarsi i biglietti prima della vendita generale, beneficiando di un accesso prioritario.

La terza e ultima fase è la vendita libera, aperta a tutti i tifosi. Questa fase rappresenta l’opportunità per chiunque di partecipare all’emozionante atmosfera di una partita di Champions League.

Ecco un dettaglio completo dei prezzi per ogni settore dello stadio:

Per gli Abbonati Full:

Curva Inferiore a 30 euro

Curva Superiore a 40 euro

Distinti Inferiori a 55 euro

Distinti Superiori a 110 euro

Tribuna Nisida a 150 euro

Tribuna Posillipo a 190 euro

Per gli Abbonati Italia:

Curva Inferiore a 40 euro

Curva Superiore a 55 euro

Distinti Inferiori a 70 euro

Distinti Superiori a 130 euro

Tribuna Nisida a 170 euro

Tribuna Posillipo a 215 euro

Prezzi in Prevendita per i Detentori di Fidelity Card:

Curva Inferiore a 40 euro

Curva Superiore a 55 euro

Distinti Inferiori a 70 euro

Distinti Superiori a 130 euro

Tribuna Nisida a 170 euro

Tribuna Posillipo a 215 euro

Prezzi per la Vendita Libera: