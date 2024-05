Con soli 2 euro spesi su una schedina, un giocatore fortunato ha fatto tremare il “banco” del Superenalotto venerdì sera a Napoli, combinando i numeri giusti per vincere l’intero Jackpot: 101.551.953,21 euro.

Napoli baciata dalla fortuna, centrato il “6” al SuperEnalotto: vinti oltre 101 milioni di euro

Si tratta di una delle vincite più grandi di sempre, sicuramente senza precedenti in città. La combinazione vincente è stata la seguente: 6, 40, 80, 71, 55, 20, con il numero Jolly 12 e la SuperStar 75. Questo è il primo Jackpot da sei punti del 2024. La schedina fortunata è stata giocata presso una ricevitoria Sisal con tabacchi annessi in via Toledo, con il suggestivo nome di “Bella ‘Mbriana”, dove lo spirito benefico del munaciello generoso si è davvero avventurato nel cuore di Napoli.

Il Jackpot centrato ieri sera rappresenta il ventesimo 6 realizzato in Campania nella storia del SuperEnalotto. L’ultima vincita risale al 16 febbraio 2023, quando in tutta la Campania sono state assegnate 14 delle 90 vincite totali in Italia per il “6”, che ha raggiunto un record di oltre 371 milioni di euro.

Come riscuotere vincita

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto, ci sono diversi metodi a seconda dell’importo vinto. Secondo quanto spiegato da Sisal, le vincite fino a 520 euro possono essere ritirate presso qualsiasi punto vendita, mentre se la giocata è stata fatta online, l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Le vincite superiori a 520 euro e fino a 5.200 euro possono essere ritirate presso il punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi, mentre se la giocata è stata fatta online, l’accredito avverrà sul conto di gioco.

Le vincite da 5.200 a 52.000 euro sono pagate tramite prenotazione di bonifico presso i Punti Pagamento Premi o gli Uffici Premi di Sisal. Le vincite superiori a 52.000 euro possono essere ritirate solo tramite prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal a Milano o Roma.

Secondo il regolamento del SuperEnalotto, il vincitore del Jackpot di questa sera dovrà presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90º giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it presso uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A, situati in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.