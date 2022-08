Avvistato uno squalo tra le barche del Borgo Marinari, nella darsena del Castel Dell’Ovo. A darne notizia è Fanpage. Le immagini dell’avvistamento sono state riprese con una telecamera subacquea da Gaetano De Luca, uno dei diportisti che frequentano la zona.

Napoli, avvistato squalo nelle acque di Castel dell’Ovo

Il predatore marino è stato immortalato il 27 agosto scorso nel porto di Santa Lucia, a Napoli. Nel filmato, diffuso anche in rete, si vede lo squalo dalla pelle azzurra e i grandi occhioni che con nonchalance si aggira tra le imbarcazioni, a pochi metri dal Circolo Savoia e da Castel dell’Ovo, uno dei luoghi abitualmente frequentati dai turisti. Della sua discreta presenza, ovviamente, sono in pochi ad accorgersene ma la sua “nuotata” nello specchio d’acqua antistante il castello non è sfuggita all’obiettivo di Gaetano De Luca.

Quello avvistato appartiene al genere verdesca. Nome scientifico: Prionace Glauca, conosciuto anche come squalo azzurro, tra i più diffusi al mondo. Appartiene alla famiglia dei carcarinidi, la stessa del grande squalo bianco. Gli esemplari adulti di verdesca possono arrivare a misurare 3 metri e mezzo di lunghezza e pesare fino a 3 quintali. Il corpo è lungo e affusolato, la testa schiacciata e appuntita, con una grande bocca con denti triangolari, obliqui e seghettati, utili per tagliare e strappare la carne delle prede con un morso. Raramente attacca l’uomo, anche se casi di aggressione ai danni dell’essere umano in passato sono stati documentati.