Napoli, autocisterna carica di carburante si ribalta: chiusa Tangenziale. Evacuati palazzi

Grave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, dove un’autocisterna carica di carburante infiammabile si è rovesciata, provocando la chiusura dell’importante arteria stradale in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 12.30 di oggi sul viadotto della Tangenziale nel tratto che collega Capodichino a Pozzuoli.

Napoli, autocisterna carica di carburante si ribalta: chiusa Tangenziale

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il sinistro è avvenuto tra l’uscita del Vomero e quella di Fuorigrotta, un tratto ben visibile anche dalla zona di via Piave, sulla carreggiata in direzione Ovest. Il mezzo era carico di benzina e gasolio, per circa 40mila litri di sostanze altamente infiammali. Solo un miracolo ha evitato che automobili o motociclisti di passaggio testassero schiacciati nel ribaltamento. Illeso anche il conducente. Evacuati per motivi di sicurezza alcuni palazzi.

Intervenuti i Vigili del Fuoco

L’intera circolazione veicolare diretta a Pozzuoli è stata immediatamente bloccata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Per motivi precauzionali, i Vigili del Fuoco hanno richiesto la chiusura anche dell’entrata da Fuorigrotta, rendendo quindi la Tangenziale inaccessibile in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i soccorritori del 118, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a valutare eventuali danni o perdite di carburante che possano rappresentare un rischio per la pubblica incolumità. Le operazioni di recupero e bonifica potrebbero richiedere diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino e sui collegamenti principali tra il centro di Napoli e l’area flegrea.