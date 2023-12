Fiat Panda si schianta contro un palo dell’illuminazione pubblica in piazza Mercato a Napoli. Occupanti salvi per miracolo. È quanto documenta un video segnalato da alcuni residenti al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, auto si schianta contro palo in piazza Mercato: tragedia sfiorata

Non è chiaro quanto sia stato girato il filmato ma da tempo piazza Mercato è teatro di incidenti e rodei fuorilegge da parte di motociclisti e centauri. In sovraimpressione si legge la scritta la scritta “per fortuna nessuno si è fatto male stavolta, ma la prossima volta?”.

Duro il commento di Borrelli: “Pur non conoscendo la data esatta in cui è stato realizzato il video quello che è certo è che continuano ad arrivare segnalazioni da parte di cittadini esausti e impauriti che denunciano come piazza Mercato la notte si trasformi in terreno di sfida per motociclisti e automobilisti irresponsabili. Gare di velocità tra i pedoni, evoluzioni in sella agli scooter e competizioni a chi compie la manovra più azzardata. Spesso sono proprio i pedoni a trovarsi nella loro traiettoria. Nel video ad avere la peggio è stato un palo, ma il pericolo che possa rimanerci una persona o un bambino è tanto reale quanto inaccettabile”

Da qui l’appello: “Bisogna presidiare la piazza sequestrando i mezzi a chi ritiene di poter impunemente mettere a rischio la propria vita e quella degli altri”.

