Il maltempo produce i suoi danni. Un’auto è stata inghiottita questa mattina da una voragine nel parco Comola Ricci a Posillipo, Napoli. La vettura coinvolta è una Renault Twingo di colore blu.

Napoli, auto inghiottita da una voragine: disagi alla viabilità

La vettura è rimasta completamente bloccata nella enorme pozzanghera. Dentro l’auto, incastrato, c’era un 87enne. L’acqua era salita fino alle gambe. I carabinieri lo hanno estratto dall’abitacolo e ora sta bene.

Al momento sono in corso le operazioni legate a rimuovere l’automobile dalla voragine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno interdetto la strada per permettere le operazioni in totale sicurezza. Da quanto si evince dalla foto, il forte temporale di questa mattina ha causato non pochi problemi sia in centro che nelle province.

Le condizioni stradali dei territori a nord di Napoli versano in condizioni del tutto pietose e tutto questo determina l’aumento spropositato dei danni alle vetture che circolano durante la giornata.