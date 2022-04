Un’auto è finita contro l’ascensore della metropolitana di Napoli, in piazza Nicola Amore, alla fermata Duomo della Linea 1. È accaduto ieri pomeriggio, dinanzi a decine di persone.

Napoli, auto finisce nell’ascensore della metropolitana alla stazione Duomo

Sul posto, riporta Fanpage.it, sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La vettura è stata rimossa, liberando così la carreggiata. A seguito dell’incidente il traffico veicolare è rimasto bloccato per alcuni minuti. Per fortuna non si registrano feriti: il conducente ne è uscito illeso e in quel momento non vi erano passanti sul marciapiede.

Lo spavento è stato tanto, si è temuto per un attimo che, oltre all’automobilista, qualcun altro fosse rimasto coinvolto nell’incidente. Resta però ancora da chiarire la dinamica e le cause del sinistro stradale. Non è escluso che il conducente abbia preso la curva ad una velocità sostenuta, portando così l’auto a sbandare e a finire fuori strada per poi schiantarsi contro l’ascensore della metropolitana. Procedono le indagini delle forze dell’ordine al fine di ricostruire cosa è successo in piazza Amore.