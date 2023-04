Terribile incidente stradale nella mattinata di ieri a Napoli, nella zona orientale della città. A Barra un’auto ha impattato contro un new jersey e si è poi ribaltata. La barriera di protezione invece è finita nel mezzo della careggiata e ha causato non pochi disagi alla circolazione veicolare.

Incidente a Napoli, auto finisce contro new jersey e si ribalta

Il sinistro si è verificato in via delle Ville Romane, all’altezza degli uffici del Giudice di Pace. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma come riporta Fanpage.it, il conducente della vettura non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire tutte le fasi dell’incidente. Presente anche una ditta specializzata per la rimozione del veicolo coinvolto e del New Jersey finito in strada.