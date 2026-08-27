Champions League, sorteggio Napoli: ecco le otto avversarie degli azzurri

Il dado è tratto. Il Napoli conosce finalmente le otto avversarie che affronterà nella League Phase della Champions League 2026/27. Il sorteggio andato in scena a Montecarlo ha delineato il percorso europeo degli azzurri, chiamati ad affrontare quattro partite allo stadio Maradona e altrettante in trasferta.

L’urna ha riservato alla formazione partenopea: Arsenal (casa), Manchester City (trasferta), Bruges (casa), Porto (trasferta), Bodo/Glimt (casa), Villarreal (trasferta), Viking (casa), Sabah (trasferta).

Le avversarie del Napoli in Champions League

Un cammino complesso ma affascinante per il Napoli, che partiva dalla terza fascia e sapeva quindi di poter incrociare alcune delle grandi favorite per la vittoria finale.

Tra gli appuntamenti che attirano immediatamente l’attenzione c’è naturalmente la sfida contro Il Manchester City, uno degli incroci più prestigiosi dell’intera League Phase. Da tenere d’occhio anche il confronto con l’Arsenal, mentre sulla carta potrebbero rappresentare occasioni importanti per raccogliere punti le gare contro il Bruges, il Viking e il Sabah.

Il nuovo cammino europeo del Napoli

La formula della Champions prevede una classifica unica a 36 squadre. Ogni club disputa otto incontri contro otto avversarie differenti, due provenienti da ciascuna delle quattro fasce: una affrontata in casa e una in trasferta.

Per il Napoli, dunque, non ci sarà un tradizionale girone da superare ma una vera e propria corsa a punti contro l’intera Europa. Al termine delle otto giornate, la posizione nella classifica generale determinerà il destino degli azzurri nella competizione.

L’obiettivo sarà innanzitutto quello di inserirsi nelle zone che garantiscono la prosecuzione del cammino europeo, provando però a guardare più in alto possibile. In un format nel quale anche un singolo punto può modificare sensibilmente la posizione finale, partire bene avrà un peso notevole.

Napoli, ora la Champions diventa realtà

Archiviato il sorteggio, per il Napoli comincia quindi ufficialmente l’avventura europea. Gli azzurri conoscono i propri ostacoli e possono iniziare a studiare un percorso che promette grandi notti al Maradona e trasferte di enorme fascino.

Le otto avversarie sono state definite. Per conoscere invece l’ordine esatto delle partite, con date e orari, bisognerà attendere la pubblicazione del calendario completo da parte della UEFA. Per il Napoli, intanto, la strada verso Madrid, sede della finale del 5 giugno 2027, parte da qui.