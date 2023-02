Sarà un weekend con temperature primaverili e tanto sole quello del 18-19 febbraio a Napoli e in gran parte della Campania. L’inverno anomalo prosegue sulla città partenopea a causa di un anticiclone che porterà un clima asciutto che farà sì che anche sulla Campania si registri un “anticipo” di primavera vero e proprio, in un inverno già scarso di piogge.

Napoli, arriva l’anticiclone: temperature quasi estive nel weekend

Nella giornata di sabato 18 febbraio si registreranno temperature al di sopra della media stagionale. Venti per lo più deboli e mari calmi completeranno il quadro. Anche domenica 19 febbraio il quadro meteorologico resterà simile, con nuvole sparse e temperature ancora superiori alle medie stagionali.

Questo quadro continuerà almeno fino a giovedì prossimo, quando invece inizierà ad aumentare l’instabilità: possibili piogge a partire dal venerdì successivo, ma per ora c’è tempo per qualche giornata di primavera decisamente fuori stagione. Primavera che quest’anno, astronomicamente, inizierà lunedì 20 marzo alle 22.24 circa ora italiana, con l’equinozio vero e proprio. Ma meteorologicamente parlando, la primavera vedrà il suo inizio già con l’arrivo di marzo, quando le giornate diventeranno molto più stabili, anche se non sono escluse possibili piogge.