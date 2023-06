Dopo un meteo altalenante, caratterizzato anche da acquazzoni improvvisi, a Napoli e in tutta la Campania arriva il primo caldo estivo. Le temperature degli ultimi giorni sono state decisamente sopra la media, sopratutto nel weekend appena trascorso dove il termometro ha toccato anche punte di 30 gradi.

Napoli, arriva il caldo torrido: previsti picchi di 34 gradi nei prossimi giorni

Da oggi, lunedì 19 giugno, fino a giovedì 22 giugno scatta l’allerta caldo. In questi giorni sono previste temperature fino ai 34 gradi su Napoli e provincia e dunque bisognerà fare molta attenzione soprattutto per i soggetti più fragili.

Il livello di pericolo è di colore verde, come spiegato dal Ministero: in pratica, non ci saranno allerte vere e proprie, ma il consiglio generico è sempre lo stesso, ovvero quello di evitare di uscire nelle ore più calde e fare particolarmente attenzione se si è soggetti a rischio, soprattutto coloro che sono affetti da patologie respiratorie.

In ogni caso, al momento non ci sono allerte per ondate di calore neanche da parte della Protezione Civile regionale, sebbene non sia escluso che possano arrivare nelle prossime ore.