È finito in manette il boss latitante, Mario Reale. L’uomo, che si era reso irreperibile dal 2021, è stato preso dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli mentre era a casa della figlia Anna insieme ai tre fratelli Carmine, Patrizio e Antonio, uno dei promotori del clan Reale-Rinaldi attivo nella zona orientale di questo capoluogo.

Napoli, arrestato il boss Reale: era a casa della figlia insieme ai fratelli

Il 53enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, è stato catturato nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno, in un’abitazione di via Pazzigno, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Reale fu arrestato unitamente ad altri 37 destinatari nel maggio 2021, e scarcerato a giugno di quell’anno rendendosi immediatamente irreperibile. Dal luglio 2022 la misura cautelare nei suoi confronti era stata ripristinata. L’uomo è destinatario di un provvedimento giudiziario ma fino a sentenza da considerarsi innocente.