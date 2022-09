Era diventato un incubo per lei e per la sua famiglia. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai poliziotti dopo aver picchiato l’ex fidanzata e la madre di lei. Alla base della follia del giovane, motivi di gelosia.

Napoli, picchia l’ex fidanzata e la sua suocera

Era una tranquilla domenica fino a quando non si è presentato, per l’ennesima volta, sotto casa dell’ex per aggredirla. I fatti sono accaduti a Napoli, nei pressi di Piazza Carlo III.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da una ragazza ferita al volto la quale ha raccontato che, poco prima, l’ex fidanzato si era presentato presso la sua abitazione e l’aveva aggredita, come era già avvenuto in diverse occasioni, per motivi di gelosia.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, completamente a soqquadro, hanno sorpreso l’uomo, in evidente stato di agitazione, che stava aggredendo la madre della vittima. Gli agenti dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare il 22enne, già noto alla forze dell’ordine. L’aggressore è stato arrestato per atti persecutori, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.