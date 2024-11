Arrestati i presunti rapinatori dell’orologio da 100 mila euro di David Neres. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone ritenute gravemente indiziate del delitto di concorso in rapina pluriaggravata. Si tratta di Gianluca Cuomo, 30 anni, Giuseppe Vitale, 24 anni, Giuseppe Vecchione, 34, tutti del rione Lauro di Fuorigrotta.

Napoli, arrestati i tre rapinatori dell’orologio di Neres da 100mila euro: raid con auto e due scooter

La rapina ai danni del giocatore del Napoli risale a settembre scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi avrebbero raggiunto il minivan sul quale viaggiava il calciatore, al termine di una partita di calcio (contro il Parma) durante il tragitto di rientro in un albergo del capoluogo. Mentre Neres si trovava bloccato nel traffico hanno infranto il vetro del finestrino posteriore di tale mezzo, facendosi consegnare, sotto la minaccia di un’arma, il prezioso, per poi darsi alla fuga.

L’azione criminosa, secondo le indagini sviluppate dagli investigatori dell’Arma coordinati dall’autorità giudiziaria di Napoli, sarebbe stata premeditata dai malviventi. Nel video diffuso dai carabinieri è possibile ricostruire le fasi della rapina. L’auto che segue il van su cui viaggia Neres assieme a due scooter e poi il rientro alla base dei malviventi con un particolare non sfuggito alle immagini di videosorveglianza presenti in zona: uno degli indagati esce dal veicolo che l’ha riportato alla base scalzo. Si era infatti liberato delle scarpe per evitare di essere riconosciuto.