Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini tunisini, di 22 e 18 anni, entrambi con precedenti, per detenzione illecita di droga. Il 22enne dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di guida senza patente.

Napoli. Arrestati due pusher in fuga, investito un agente: sequestrata cocaina e hashish

Durante un controllo in piazza San Francesco di Paola, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato uno scambio sospetto: un uomo ha consegnato una banconota al 22enne su un motoveicolo, mentre il complice prelevava un fazzolettino nascosto sotto un cestino dei rifiuti.

Alla vista della pattuglia, i due sono fuggiti in moto, investendo un agente nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo una breve colluttazione, sono stati bloccati. Addosso avevano 365 euro in contanti, due stecche di hashish (circa 2 grammi) e, nel fazzoletto recuperato, 15 involucri di cocaina per un peso complessivo di 3,2 grammi. Entrambi sono stati tratti in arresto.