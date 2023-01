Napoli, arrestata la banda della Nutella dopo furto nel noto supermercato

Pomeriggio di caos quello di ieri in via Tanucci, nel quartiere San Carlo Arena, Napoli, dove si è verificato un furto di generi alimentari con tanto di inseguimento da parte del titolare del supermercato.

Napoli, furto nel noto supermercato: banda della “Nutella” in azione

I poliziotti giunti sul posto grazie ad una segnalazione, hanno notato una persona che stava rincorrendo due uomini indicandoli come autori di un furto.

Gli agenti li hanno raggiunti e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccati trovandone uno in possesso di 4 barattoli di nutella e l’altro di un barattolo di miele.

Inoltre, gli operatori sono stati raggiunti dall’altra persona, un dipendente di un supermercato ubicato nelle vicinanze, il quale ha raccontato che, poco prima, i due avevano asportato alcuni generi alimentari dagli scaffali, mentre un terzo individuo, per garantire la sua fuga e quella dei complici, lo aveva spintonato facendolo rovinare al suolo per poi far perdere le sue tracce.

Gli agenti, poco dopo, hanno intercettato il fuggitivo in piazza Gian Battista Vico e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di una confezione di tonno e di altri due barattoli di nutella.

S.J. e D.K., 34enni indiani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciati per rapina impropria; S.J. è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.