Questa mattina, la Linea 6 del metrò di Napoli compirà il suo viaggio inaugurale completo, da Piazza Municipio a Piazzale Tecchio. Dopo 34 anni di attesa, l’evento rappresenta un traguardo eccezionale, sebbene non privo di alcune criticità: l’orario di servizio ridotto, dalle 7 alle 15.30, e l’utilizzo di convogli acquistati nel 1990 e recentemente ristrutturati per l’occasione.

Napoli, apre la Linea 6: treni in servizio fino alle 15.30

Inizialmente era prevista la presenza dei ministri Salvini e Fitto, ma sembra che alla fine non parteciperanno. Secondo i sindacati, il “tempo di giro” di un treno è fissato in 42 minuti, comprensivo dei tempi di manovra necessari per iniziare il percorso di ritorno. Si stima che saranno necessari 16 minuti per coprire la tratta dalla Mostra a Piazza Municipio, con 10 minuti destinati alle manovre.

Una delle principali polemiche riguarda gli orari di servizio ella nuova Linea 6. La metropolitana sarà operativa solo fino alle 15.30 per almeno i primi due mesi, con la possibilità di un’estensione di questo periodo. Una limitazione giustificata dalla necessità di ulteriori verifiche sull’infrastruttura, nonostante i treni abbiano già percorso chilometri “in bianco” senza passeggeri per mesi.