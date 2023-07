Cambia il waterfront di Napoli. Dopo il rifacimento di piazza Municipio, questa mattina c’è stato il taglio del nastro del sottopasso della Linea 1 della metropolitana. Un lungo tunnel di 200 metri che dal centro porterà direttamente agli imbarchi.

Napoli, inaugura il sottopasso di piazza Municipio: 200 metri di tunnel che cambiano la mobilità

Non sarà più necessario, da oggi, attraversare le strisce pedonali tra via Colombo e via Acton per raggiungere il molo. Il nuovo sottopasso progettato dagli architetti Alvaro Siza ed Edoardo Souto De Mura consentirà di imbarcarsi verso le isole usando la galleria sotterranea. Una svolta importante per la mobilità cittadina, che decongestionerà il traffico pedonale.

A “tagliare” il sottopasso quattro comodi tapis roulant, che conducono i pedoni verso quattro uscite diverse. Via Depretis, inaugurata oggi, alla quale si aggiungeranno entro agosto le altre due uscite di via San Giacomo e via Medina. La quarta, che si trova nel fossato del Maschio Angioino, dovrebbe essere pronta per il 2025 e coniugherà l’arte con la metro attraverso un ponte immaginario lungo 2mila anni.

Infatti da qui si vedranno gli antichi moli greco-romani. All’interno del sottopasso ci sarà un’area sarà dedicata al Museo dei reperti archeologici scoperti durante gli scavi, con i monili delle navi romane, attualmente custodite a Piscinola.