L’emozione e la magia del Natale anche a Napoli. Apre infatti dal 7 al 30 dicembre alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta il più grande villaggio di Natale della città. 20mila metri quadri dedicati alla festa più importante dell’anno.

Napoli, apre il Villaggio di Natale alla Mostra d’Oltremare: orari e info

Tanti eventi e giochi per bambini in uno scenario fiabesco che quest’anno dedica attenzione anche alla lotta alla violenza sulle donne.

Casette in legno, addobbi, contenuti, eventi intrattenimento, food natalizio e non solo, ma anche ospiti importanti e youtuber, saranno alcune delle attrattive della kermesse. E poi, ovviamente, una pista di ghiaccio di oltre 400 metri quadri su cui far pattinare grandi e piccini.

È stata la wedding planner Cira Lombardo, la famosa nota event creator a firmare, anche per questa edizione, “la veste” estetica del Christmas Village lungo l’intera area di oltre 20.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare, ai quali si aggiunge una tensostruttura, di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area intrattenimento per bimbi con speciali gonfiabili.

Orari, costi e info

La struttura sarà accessibile al pubblico dal 7 al 30 dicembre. Il Christmas Village osserverà i seguenti orari di apertura: dal 7 al 22 dicembre, feriali dalle 16 alle 21.30 e festivi e prefestivi 11:00 – 22:00. Mentre dal 23 al 30 dicembre 11:00 – 22:00 e il 25 dicembre 17:00 -23:00.

Il biglietto costa 15 euro per gli adulti e prezzo ridotto a 12 euro per i bambini. Accesso gratuito per gli under 2.

Diverse le date in programma per i protagonisti che nel pomeriggio saliranno sul grande palco allestito davanti al Teatro Mediterraneo: