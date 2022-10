Ancora uno spaventoso incidente nella zona di Mergellina, già finita al centro delle polemiche nelle scorse settimane per alcune tragedia della strada. Una 62enne è ricoverata in codice rosso all’ospedale Cardarelli dopo essere stata investita questa mattina, intorno alle 12.

Napoli, ancora una donna travolta sulle strisce pedonali: è grave

L’auto era guidata da una 63enne. L’incidente è avvenuto in via di Piedigrotta a pochi metri dall’imbocco della galleria Quattro Giornate, che conduce al quartiere di Fuorigrotta. La donna ferita stava probabilmente attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat Panda; il veicolo ha riportato gravi danni al parabrezza. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118 per soccorrere la vittima, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale, per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

L’investimento ha causato ripercussioni sul traffico tra la Riviera di Chiaia e Fuorigrotta. Non lontano dal luogo dell’accaduto, negli ultimi due mesi ci sono stati altri due investimenti, stavolta con esiti mortali. In piazza Sannazzaro, Giuseppe Iazzetta, un 62enne fu ucciso mentre era a passeggio con il suo cane e attraversava le strisce pedonali. Qualche giorno prima, una 34enne, Elvira Zriba fu travolta in via Caracciolo da un motociclista che guidava a forte velocità e impennando il mezzo a due ruote. Ora si prega per la donna travolta stamattina e ricoverata al Cardarelli.