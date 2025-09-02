Nuovo episodio di violenza nella movida napoletana. Nel cuore del centro storico, a Piazza del Gesù, un sedicenne è stato accoltellato da un gruppo di coetanei dopo aver rifiutato di cedere loro una sigaretta.

Napoli, ancora movida violenta: 16enne accoltellato in centro per sigaretta negata

L’aggressione – come spiega Il Mattino – si è consumata poco dopo le due di notte. Il ragazzo si trovava insieme a due amici quando è stato circondato da un branco di giovani sconosciuti. Dalla richiesta insistente di una sigaretta si è passati velocemente agli insulti e alle minacce, fino alla colluttazione. In quei momenti uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello e ha colpito la vittima all’addome e a un braccio.

Gli amici del giovane, spaventati ma illesi, non hanno potuto fare nulla per fermare l’attacco e hanno assistito attoniti alla scena. Subito dopo il ferimento, il gruppo si è dileguato. Il sedicenne, proveniente da una famiglia senza precedenti giudiziari, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili e non risulta in pericolo di vita. La Polizia di Stato ha aperto le indagini, acquisendo già le registrazioni delle telecamere presenti in zona. Non è escluso che anche gli aggressori siano minorenni.