Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario si registra a Napoli. Accade a Ponticelli, quartiere orientale del capoluogo partenopeo, dove gli operatori del 118 sono stati prima insultati e poi malmenati da un gruppo di persone.

Napoli, ambulanza del 118 soccorre automobilista: pugni e schiaffi all’autista

A denunciare il fatto, avvenuto ieri, l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che parla della 41esima aggressione dell’anno nei confronti di medici e infermieri napoletani.

Stando al racconto, un’ambulanza del 118 era intervenuta in via Volpicella per soccorrere un automobilista colto da un malore. Dopo che il personale aveva già avviato le manovre di rianimazione, è nato un litigio – per motivi ancora da accertare – culminato poi in aggressione. Il medico è stato costretto a fuggire nell’ambulanza. Mentre l’autista sarebbe stato colpito con pugni e schiaffi al volto.

“Non è chiaro ancora il motivo, ma le decine di astanti incominciano ad inveire contro il medico della postazione il quale si rifugia in ambulanza. A farne le spese è il povero autista che ha ricevuto due pugni in pieno volto ed uno schiaffo!”, denuncia l’associazione in un post pubblicato su Facebook. Sul posto sono intervenute cinque volanti della polizia di stato per placare gli animi.