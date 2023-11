È la sera della notte bianca a Port’Alba. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di contrastare il degrado e l’abbandono di uno dei luoghi simbolo della cultura partenopea, punta sulla presenza di ospiti illustri del giornalismo e della narrativa come Maurizio De Giovanni e Valeria Parrella, Pietro Teccagnoli, Sergio Siano, Raffaele Messina, Clausio Pennino, Stella Cervasio, Marco Zurzolo.

Napoli, questa sera al via la notte bianca a Port’Alba

L’Arco e la strada di Port’Alba sono tra i posti più iconici della città. Le bancarelle dei libri, la passeggiata tra i chioschi e i bancali carichi di opere letterarie nuove ed usate fanno parte dell’esperienza di ogni napoletano e di ogni turista che viene in visita nel centro storico. I librai della zona hanno lanciato l’allarme: si rischia di perdere un pezzo importante della città. Per questo mercoledì, presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, i commercianti di Port’Alba hanno incontrato l’amministrazione comunale per valutare un piano di riqualificazione dell’area.

In rappresentanza dei librai, hanno partecipato al tavolo istituzionale Alfredo Mazzei di Saletta Rossa, Francesca Mazzei della Libreria Mazzei, Fabio e Monica Amodio della Libreria Amodio ed il presidente dell’AICAST Antonio Della Notte. “Sul tema Port’Alba, l’amministrazione comunale si è impegnata a individuare le modalità per la messa in sicurezza dell’arco e ha manifestato la volontà di valutare l‘adozione di provvedimenti relativi all’occupazione di suolo pubblico nella zona. Si è deciso, inoltre, di aggiornare periodicamente il tavolo inter-assessorile dedicato al decoro, alla sicurezza e alla vivibilità di Port’Alba”, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.

Cosa prevede la notte bianca

Per l’evento di questa sera, promosso con l’obiettivo di riaccendere anche l’attenzione e i riflettori di cittadinanza e istituzioni sul luogo simbolo della cultura partenopea, le librerie resteranno aperte fino alle ore 23, con tanti scrittori e artisti che autograferanno i libri e si intratterranno con i fan. Tra gli ospiti sono attesi Maurizio De Giovanni e Valeria Parrella. Alle 22 ci sarà una performance degli attori del “TRAM” Teatro di Port’Alba.