Ventidue parcheggiatori abusivi sorpresi e sanzionati dalla Polizia Municipale di Napoli tra i quartieri di Chiaia, Avvocata e Fuorigrotta.

Blitz della Polizia Municipale contro i parcheggiatori abusivi, 22 sanzionati: 17 denunciati

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli U.O. GIT Motociclisti sono stati impegnati in una operazione di polizia giudiziaria mirata al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Durante i controlli sono stati identificati e sanzionati 22 parcheggiatori abusivi di cui 17 deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Nel dettaglio, dei 17 denunciati, 14 per recidiva nell’esercizio abusivo e 3 per inosservanza del DASPO Urbano mentre a 5 è stato notificato l’Ordine di allontanamento. Inoltre, come previsto dalla normativa vigente, ai trasgressori sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita.