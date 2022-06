Napoli al terzo posto nella classifica dei tradimenti. Stando al numero di persone iscritte al portale “Incontri-ExtraConiugali.com”, sito di incontri online rivolto a chi cerca partner al di fuori del rapporto di coppia, dopo Roma e Milano sul terzo gradino del podio c’è il capoluogo campano tra le città con il maggior numero di fedifraghi.

Napoli terza città in Italia per tradimenti

A Napoli il 68% degli intervistati si dice disposto a tradire o ad avere una relazione al di fuori del fidanzamento o del matrimonio (contro il 72 % dei romani e il 71% dei milanesi). L’analisi del pubblico iscritto al portale ha svelato però altri dati interessanti: anzitutto sono sono soprattutto le donne, il 64 %, a tradire. Mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini si ferma al 52 % degli intervistati. Un dato che trova conferma anche nel fatto che solo l’8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa. Secondo «Incontri-ExtraConiugali.com», l’Italia conquista poi un triste primato: è il primo paese europeo per numero di “traditori”, seguito da Spagna e Francia. Anche in queste 2 nazioni circa la metà della popolazione (il 54% in Spagna ed il 49% in Francia) ha tradito almeno una volta il proprio fidanzato/a.

Quando si tradisce di più?

Con internet e le dating app oggi è facile trovare un altro partner, anche solo per un rapporto occasionale. Il numero di tradimenti e scappatelle aumenta però soprattutto in estate e in corrispondenza dei mesi più caldi. L’occasione per molti partner resta il viaggio all’estero. Merito pure della fama di seduttore che l’italiano medio si porta con sé. «All’estero noi siamo avvantaggiati. L’uomo italiano è considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da violare, con l’aspettativa di instaurare una relazione senza troppe complicazioni» sottolinea Alex Fantini, fondatore di «Incontri-ExtraConiugali.com». Secondo uno studio straniero, immersi in un ambiente diverso dal proprio, favorisce l’allentamento dei vincoli morali e aumenta il livello di adrenalina nel sangue. Condizioni favorevoli al tradimento.