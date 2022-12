E’ stato presentato al Gran Caffè Gambrinus questa mattina il calendario di beneficenza di Teleclubitalia e The Club Factory per la Caritas di Aversa. Dopo la presentazione allo Chalet del Centro di Giugliano, l’iniziativa è approdata a Napoli. Il calendario racchiude 12 scatti degli Instagrammers più noti della Campania con le foto più belle dei luoghi simbolo della nostra regione. Le foto sono oggetto di una mostra fotografica presente fino al 9 gennaio allo Chalet del centro. Mercoledì le tele saranno esposte anche nella sala del caffè di piazza del Plebiscito.

Il calendario sarà possibile averlo con una offerta di 10 euro e l’intero ricavato sarà donato in beneficenza alla Caritas di Aversa che con tali fondi provvederà a organizzare iniziative a favore dell’infanzia.

L’emittente tv campana e l’agenzia di comunicazione hanno deciso quest’anno, a differenza del 2021, di scegliere le immagini di 12 fotografi da inserire nel calendario. I loro sono nomi noti per aver realizzato scatti che hanno fatto il giro del web, da Napoli a Procida passando per i Campi flegrei. Nel corso di questo mese ci saranno iniziative, che saranno comunicate attraverso le pagine social di Teleclubitalia, in cui sarà possibile acquistare il calendario, oltre che tutti i giorni allo Chalet del centro di piazza Gramsci a Giugliano. La mostra è a cura del fotografo Andrea Matacena.

“La prima stampa di calendari è già sold out ed è per noi una grande gioia poter aiutare chi ha più bisogno – commenta l’editore di Teleclubitalia e ideatore dell’iniziativa, Giovanni Francesco Russo -. Mercoledì con la presentazione al Gambrinus speriamo di poter coinvolgere più persone possibili così da poter allietare, con un’iniziativa dal valore culturale e sociale e che coinvolge tanti giovani napoletani, il Natale a chi vive un periodo difficile. Sono molto contento di aver, attraverso questa iniziativa, messo insieme tante forze giovani, tanti giovani fotografi che hanno saputo mostrare il meglio della nostra terra. Quello che proviamo a fare quotidianamente anche con la nostra emittente Teleclubitalia e l’agenzia di comunicazione The Club Factory”.