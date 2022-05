Napoli. Momenti di paura si sono vissuti ieri in via Foria, davanti ad un’autolavaggio della zona. Due persone a bordo di uno scoter, con caschi integrali, hanno esploso diversi colpi di pistola contro una Smart parcheggiata. La sparatoria è avvenuta all’altezza di un autolavaggio e di un distributore di benzina Q8 che si trova nei pressi dell’Orto Botanico, all’angolo con via Michele Tenore.

Napoli, agguato in via Foria: sette colpi di pistola contro un 43enne. Gente in fuga

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 19. Sarebbero almeno 7 i proiettili esplosi: 6 avrebbero centrato l’auto, ferma davanti all’autolavaggio, e uno invece avrebbe raggiunto la vetrina dell’esercizio commerciale. Il finestrino della Smart colpito dai proiettili è esploso, andando in frantumi. La vettura apparterrebbe ad un uomo di 42 anni, con alcuni precedenti, ma che ha negato di essere lui il destinatario del raid. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Napoli per le indagini del caso. Non si registrano feriti.

I poliziotti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica ed esteso i controlli anche all’autolavaggio e alla pompa di benzina. I gestori delle due attività hanno escluso di aver ricevuto minacce in passato. La sparatoria ha scatenato un fuggi fuggi generale tra le numerose persone che erano in strada. In molti hanno cercato di ripararsi dai colpi entrando nei negozi che affacciano su via Foria.